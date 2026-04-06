    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub

    Hadisə
    • 06 aprel, 2026
    • 15:14
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub

    Bakı şəhərinin Nizami, Sabunçu, Xəzər, Binəqədi, Suraxanı və Səbail rayonlarında, Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Hacıqabul, Xızı, Şabran və Xaçmaz rayonları ərazisində 17-si azyaşlı olmaqla 166 vətəndaş təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən ərazilərdə müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi işləri, o cümlədən suçəkmə və köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi tədbirləri həyata keçirilir.

    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub

    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub
    Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər təxliyə olunub

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) İntensiv yağışlar Subasma (daşqın)
    В Азербайджане из ряда затопленных территорий эвакуированы 166 человек
    Over 160 people evacuated from flooded areas in Azerbaijan

