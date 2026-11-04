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    Rəhim Həsənov "Kəpəz" - "İmişli" oyununda baş hakimin səhv qərar verdiyini bildirib

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 14:29
    Rəhim Həsənov Kəpəz - İmişli oyununda baş hakimin səhv qərar verdiyini bildirib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının X turunun oyunlarındakı mübahisəli epizodları şərh edib.

    "Report" milli assosiasiyanın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qurum rəsmisi "Kəpəz" - "İmişli" matçında baş hakimin səhv qərar verdiyini söyləyib.

    R.Həsənovun sözlərinə görə, "İmişli"nin qolu qaydalar çərçivəsində vurulsa da, qeydə alınmayıb.

    Bundan əlavə, sədr "Sumqayıt" - "Şəfa" qarşılaşmasında meydan sahiblərinin oyunçusu İsa Sulimanın təsadüf nəticəsində topa əllə toxunduğunu bildirib.

    Rəhim Həsənov "Kəpəz" - "İmişli" oyununda baş hakimin səhv qərar verdiyini bildirib

    Rəhim Həsənov Azərbaycan Premyer Liqası Kəpəz FK İmişli FK Sumqayıt FK Şəfa FK
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