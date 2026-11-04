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    ABŞ hərbçisi Yaponiyada təlimlər zamanı ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2026
    • 14:35
    ABŞ hərbçisi Yaponiyada təlimlər zamanı ölüb

    Amerikalı dəniz piyadası Yaponiyanın Okinava adasında təlimlər zamanı baş vermiş insident nəticəsində ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "3-cü Dəniz Piyadaları Diviziyası dərin hüznlə 2026-cı il noyabrın 3-də Yaponiyanın Okinava adasında yerləşən Kemp-Şvab bazasında təlimlər zamanı baş verən insident nəticəsində dəniz piyadasının həlak olduğunu bildirir", - bəyanatda qeyd olunub.

    Hərbi qulluqçunun ölümü barədə təfərrüatlar açıqlanmır.

    Hərbi təlimlər Yaponiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Военнослужащий США погиб во время учений в Японии
    MiniBoss
    MiniBoss

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