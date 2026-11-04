Военнослужащий США погиб во время учений в Японии
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 14:28
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Американский морской пехотинец погиб в результате инцидента во время учений на японском острове Окинава.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.
"С глубокой скорбью 3-я дивизия морской пехоты сообщает о гибели морского пехотинца в результате инцидента во время учений на базе Кэмп-Шваб на Окинаве, Япония, 3 ноября 2026 года", - говорится в заявлении.
Подробностей о гибели военнослужащего не приводится.
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