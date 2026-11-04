Военнослужащий США погиб во время учений в Японии

Американский морской пехотинец погиб в результате инцидента во время учений на японском острове Окинава.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.

"С глубокой скорбью 3-я дивизия морской пехоты сообщает о гибели морского пехотинца в результате инцидента во время учений на базе Кэмп-Шваб на Окинаве, Япония, 3 ноября 2026 года", - говорится в заявлении.

Подробностей о гибели военнослужащего не приводится.