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    Военнослужащий США погиб во время учений в Японии

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 14:28
    Военнослужащий США погиб во время учений в Японии

    Американский морской пехотинец погиб в результате инцидента во время учений на японском острове Окинава.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпуса морской пехоты США.

    "С глубокой скорбью 3-я дивизия морской пехоты сообщает о гибели морского пехотинца в результате инцидента во время учений на базе Кэмп-Шваб на Окинаве, Япония, 3 ноября 2026 года", - говорится в заявлении.

    Подробностей о гибели военнослужащего не приводится.

    Гибель военнослужащего Корпус морской пехоты США Япония
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