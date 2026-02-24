Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане Акт амнистии охватил более 18 тыс. человек

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 11:15
    Акт амнистии в Азербайджане по состоянию на 19 февраля был применен к 18 355 лицам.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре "Акт амнистии: выражение государственного гуманизма".

    По его словам, 5 638 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы. В том числе амнистия коснулась 572 женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, а также участников боевых действий за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

    Среди освобожденных 96 человек, осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности; 1 081 человек, приговоренный к лишению свободы на срок до пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности; 3 386 человек, у которых неотбытая часть наказания за преступления небольшой тяжести составляла не более одного года; 503 человека, впервые осужденных за тяжкие преступления, при условии что неотбытая часть наказания не превышала шести месяцев.

    Кроме того, по акту амнистии 9 215 человек освобождены от иных видов наказаний, включая содержание в дисциплинарной воинской части, наказание в виде ограничения свободы, исправительные и общественные работы и пр.

    Напомним, что акт об амнистии, как ожидается, коснется в общей сложности более 20 тысяч человек.

    Акт амнистии пенитенциарные учреждения Генпрокуратура Намиг Алиев
    Amnistiya aktı 18 355 nəfərə şamil edilib
    Amnesty Act applied to over 18,000 people in Azerbaijan

