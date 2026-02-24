Amnistiya aktı 18 355 nəfərə şamil edilib
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən amnistiya aktı 18 355 nəfərə şamil edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən kənar icraatlar idarəsinin böyuk prokuroru Namiq Əliyev Binəqədi Rayon Prokurorluğunda "Amnistiya aktı: dövlət humanizminin ifadəsi" adlı seminarda bildirib.
Məlumata görə, onlardan 5 638 nəfəri azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad edilənlərdir.
Onların 572 nəfəri Azərbaycanın suverenliyi və bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak edən qadınlar, əlillər və 18 yaşına çatmayanlardır.
96 nəfəri böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə məhkum edilənlər, 1081 nəfəri ehtiyatsızlıqdan cinayət törətdiklərinə görə 5 ilədək azadlıqdan məhrum edilənlər, 3 min 386 nəfəri az ağır cinayət törətdiklərinə görə təyin edilmiş cəzanın çəkilməmiş hissəsi 1 ildən artıq olmayan şəxslər, 503 nəfəri isə ilk dəfə ağır cinayət törətdiyinə görə təyin edilmiş cəzanın çəkilməmiş hissəsi 6 aydan artıq olmayan şəxslərdir.
Amnistiya aktı ilə 9 min 215 nəfər digər cəzalardan azad edilib.
O deyib ki, onlardan 9 nəfəri intizam intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasına məhkum edilmiş şəxslər, 7 min 703 nəfəri azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş şəxslər, 146 nəfəri hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma cəzasına məhkum edilmiş şəxslər, 685 nəfəri islah işləri cəzasına məhkum edilmiş şəxslər, 68 nəfəri ictimai işlər cəzasına məhkum edilmiş şəxslər, 604 cərimə cəzasına məhkum edilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən, habelə 3 min manatadək cərimə cəzası təyin edilən şəxslərdir.