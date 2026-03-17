    Ermənistanda məhkəmə yepiskop Mkrtıç Proşyanın ev dustaqlığını ləğv edib

    Ermənistanda məhkəmə katolikos II Qareginin qardaşı oğlu, yepiskop Mkrtıç Proşyanın ev dustaqlığını ləğv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan KİV-ləri xəbər verir.

    Məlumata görə, yepiskop barəsində inzibati nəzarət və ölkədən çıxmama barədə iltizam seçilib.

    Proşyana həmçinin yeparxiyanın din xadimləri və cinayət işinin digər iştirakçıları ilə ünsiyyət qadağan edilib. O, yeparxiyanın iqamətgahını ziyarət edə bilməz.

    Qeyd edək ki, 2025-ci il oktyabrın 15-də hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Proşyanın evində axtarış aparıblar, bundan sonra o həbs olunub. Yepiskopdan başqa, Araqatsotn yeparxiyasının keşişləri də polis bölmələrinə aparılıb. Sonradan üç nəfər - Proşyan, Muğni kəndindəki məbədin keşişi Qaregin Arsenyan və mühasib Naira Alaverdyan həbs ediliblər. Onlara, xüsusilə "keşişləri mitinqlərdə iştiraka məcburetmə" və "əmlak mənimsəmə"də ittiham irəli sürülüb.

    İkinci Qaregin Yepiskop Mkrtıç Proşyan
    Племянника Гарегина II освободили из-под домашнего ареста

