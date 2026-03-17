Племянника Гарегина II освободили из-под домашнего ареста

Суд в Армении отменил домашний арест племяннику католикоса Гарегина II, епископу Мкртычу Прошяну. В отношении епископа избран административный надзор и подписка о невыезде.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Прошяну также запрещено общение со священнослужителями епархии и другими фигурантами уголовного дела. Он не может посещать резиденцию епархии.

Отметим, что 15 октября 2025 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Прошяна, после чего он был задержан. Помимо епископа, в полицейские участки были доставлены священники Арагацотнской епархии. Позже троих арестовали - Прошяна, настоятеля храма в с. Мугни Гарегина Арсеняна и бухгалтера Наиру Алавердян. Им предъявили обвинения, в частности в "принуждении к участию в митингах священников" и "хищении имущества".