Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 09:48
    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

    Состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Коллегии.

    На заседании за допущенные нарушения семи адвокатам было сделано предупреждение, а двум - вынесено предписание о строгом соблюдении требований законодательства при осуществлении профессиональной деятельности.

    Кроме того, прекращена деятельность 8 членов Коллегии адвокатов, назначенных на должности судей, - Алмамедова Наримана Али оглу, Алиевой Айтекин Гюляли гызы, Газыбяйова Ибрагима Мехман оглу, Махсудовой Улькер Талех гызы, Мирзазаде Асима Вилаят оглу, Мустафаева Джавидана Мустафа оглу, Сафарли Гюнель Адиль гызы, Сулейманова Джавида Логман оглу.

    Коллегия адвокатов адвокаты предупреждение
    Azərbaycanda 7 vəkilə xəbərdarlıq edilib

    Последние новости

    09:49

    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    09:48

    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

    Происшествия
    09:44

    Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

    Другие страны
    09:38

    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном

    Другие страны
    09:33

    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

    Происшествия
    09:33

    В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

    Происшествия
    09:27

    ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля

    Другие страны
    09:15

    В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей