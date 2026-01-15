В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

Состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Коллегии.

На заседании за допущенные нарушения семи адвокатам было сделано предупреждение, а двум - вынесено предписание о строгом соблюдении требований законодательства при осуществлении профессиональной деятельности.

Кроме того, прекращена деятельность 8 членов Коллегии адвокатов, назначенных на должности судей, - Алмамедова Наримана Али оглу, Алиевой Айтекин Гюляли гызы, Газыбяйова Ибрагима Мехман оглу, Махсудовой Улькер Талех гызы, Мирзазаде Асима Вилаят оглу, Мустафаева Джавидана Мустафа оглу, Сафарли Гюнель Адиль гызы, Сулейманова Джавида Логман оглу.