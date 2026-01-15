İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanda 7 vəkilə xəbərdarlıq edilib

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 09:35
    Azərbaycanda 7 vəkilə xəbərdarlıq edilib

    Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a kollegiyadan məlumat verilib.

    İclasda yol verdikləri pozuntulara görə 7 vəkilə xəbərdarlıq olunub, 2 vəkilə isə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl etmələri tapşırılıb.

    Bundan başqa, hakim vəzifəsinə təyin edilən Vəkillər Kollegiyasının 8 üzvü – Alməmmədov Nəriman Əli oğlu, Əliyeva Aytəkin Güləli qızı, Qazıbəyov İbrahim Mehman oğlu, Maxsudova Ülkər Taleh qızı, Mirzəzadə Asim Vilayət oğlu, Mustafayev Cavidan Mustafa oğlu, Səfərli Günel Adil qızı, Süleymanov Cavid Loğman oğlunun fəaliyyətlərinə xitam verilib.

    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

