Израиль с 1 февраля откроет КПП "Рафах"

Израиль в воскресенье, 1 февраля вновь откроет контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление Управлени по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

Отмечается, что открытие КПП станет важным шагом в реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Этот КПП, главный транспортный узел Газы, был в значительной степени закрыт с мая 2024 года.

"Выезд из сектора Газа и въезд в него через "Рафах" будет разрешен по согласованию с Египтом, после предварительной проверки безопасности лиц со стороны Израиля и под надзором миссии Европейского союза, аналогично механизму, реализованному в январе 2025 года", - говорится в заявлении COGAT.

Также отмечается, что въезд в Газу будет разрешен исключительно местным жителям, покинувшим анклав в ходе боевых действий.