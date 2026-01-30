Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Израиль с 1 февраля откроет КПП "Рафах"

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 16:18
    Израиль с 1 февраля откроет КПП Рафах

    Израиль в воскресенье, 1 февраля вновь откроет контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление Управлени по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

    Отмечается, что открытие КПП станет важным шагом в реализации плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Этот КПП, главный транспортный узел Газы, был в значительной степени закрыт с мая 2024 года.

    "Выезд из сектора Газа и въезд в него через "Рафах" будет разрешен по согласованию с Египтом, после предварительной проверки безопасности лиц со стороны Израиля и под надзором миссии Европейского союза, аналогично механизму, реализованному в январе 2025 года", - говорится в заявлении COGAT.

    Также отмечается, что въезд в Газу будет разрешен исключительно местным жителям, покинувшим анклав в ходе боевых действий.

    Лента новостей