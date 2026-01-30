В Азербайджане предложено создать платформу для единого доступа к государственным API

В Азербайджане предлагается создать централизованную платформу, которая обеспечит безопасный и единый доступ к API государственных органов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Белая книга 2025" Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

В документе отмечается, что необходимо внедрить комплексную политику по разработке открытых API и доступу к цифровым государственным услугам. В рамках этой политики каждое государственное ведомство должно сформировать механизмы, упрощающие интеграцию цифровых продуктов с частным сектором. По мнению экспертов AmCham, такой скоординированный подход позволит обеспечить последовательность, прозрачность и ясность во взаимодействии между госструктурами.

Среди рекомендуемых функций портала - подробная API-документация, поддержка тестового режима (sandbox), управление версиями для обеспечения совместимости и стабильности, а также встроенные инструменты аналитики и мониторинга для отслеживания использования, производительности и соответствия требованиям.