    В Азербайджане предложено создать платформу для единого доступа к государственным API

    ИКТ
    • 30 января, 2026
    • 16:16
    В Азербайджане предлагается создать централизованную платформу, которая обеспечит безопасный и единый доступ к API государственных органов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Белая книга 2025" Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

    В документе отмечается, что необходимо внедрить комплексную политику по разработке открытых API и доступу к цифровым государственным услугам. В рамках этой политики каждое государственное ведомство должно сформировать механизмы, упрощающие интеграцию цифровых продуктов с частным сектором. По мнению экспертов AmCham, такой скоординированный подход позволит обеспечить последовательность, прозрачность и ясность во взаимодействии между госструктурами.

    Среди рекомендуемых функций портала - подробная API-документация, поддержка тестового режима (sandbox), управление версиями для обеспечения совместимости и стабильности, а также встроенные инструменты аналитики и мониторинга для отслеживания использования, производительности и соответствия требованиям.

    государственные API AmCham Azerbaijan централизованная платформа
    Azərbaycanda hökumət API-lərinə vahid çıxış üçün platforma yaradılması təklif olunur
    AmCham recommends centralized digital platform for access to public APIs
    Лента новостей