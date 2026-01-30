Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

    Футбол
    • 30 января, 2026
    • 19:23
    Наставник Карабаха назвал Ньюкасл серьезным соперником

    Главный тренер азербайджанского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что французский ПСЖ и английский "Ньюкасл" обладают примерно равным потенциалом.

    Как сообщает Report, наставник прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, оценив предстоящего соперника - "Ньюкасл".

    "С каждым пройденным этапом соперники становятся сильнее. В последнем туре группового этапа "Ньюкасл" сыграл вничью с ПСЖ - 1:1, поэтому можно говорить о примерно равных возможностях команд. Матчи против клубов Премьер-лиги всегда требуют дополнительных усилий. "Ньюкасл" - очень серьезный соперник", - отметил специалист.

    По словам Гурбанова, команда намерена продемонстрировать качественную игру и основательно подготовиться к противостоянию. "Английская Премьер-лига - сильнейший чемпионат в мире, где практически нет разницы в классе между командами: любая может обыграть любую. В каждом матче можно увидеть три-четыре гола. Нам предстоит тщательно изучить соперника и максимально подготовиться к встрече. "Ньюкасл" ни в чем не уступает другим командам на этой стадии - это коллектив с собственным игровым стилем и очень быстрым футболом", - подчеркнул он.

    Отметим, что "Карабах" проведет первый матч плей-офф против "Ньюкасла" на своем поле, а ответную встречу - в гостях. Первые игры состоятся 17–18 февраля, ответные - 24–25 февраля.

    Qurban Qurbanov: "PSJ və "Nyukasl" komandalarının gücləri təxminən eynidir"
    Ты - Король

    Последние новости

    19:54

    США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновников

    Другие страны
    19:53

    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В регионе
    19:48

    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    19:23

    Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

    Футбол
    19:17

    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Другие страны
    19:13
    Фото

    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    Внешняя политика
    19:10

    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Инфраструктура
    19:01

    В Гаджигабуле произошло извержение грязевого вулкана

    Экология
    18:59
    Фото

    В Баку прошла медиасессия по подготовке к WUF13

    Медиа
    Лента новостей