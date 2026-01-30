Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

Главный тренер азербайджанского клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что французский ПСЖ и английский "Ньюкасл" обладают примерно равным потенциалом.

Как сообщает Report, наставник прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, оценив предстоящего соперника - "Ньюкасл".

"С каждым пройденным этапом соперники становятся сильнее. В последнем туре группового этапа "Ньюкасл" сыграл вничью с ПСЖ - 1:1, поэтому можно говорить о примерно равных возможностях команд. Матчи против клубов Премьер-лиги всегда требуют дополнительных усилий. "Ньюкасл" - очень серьезный соперник", - отметил специалист.

По словам Гурбанова, команда намерена продемонстрировать качественную игру и основательно подготовиться к противостоянию. "Английская Премьер-лига - сильнейший чемпионат в мире, где практически нет разницы в классе между командами: любая может обыграть любую. В каждом матче можно увидеть три-четыре гола. Нам предстоит тщательно изучить соперника и максимально подготовиться к встрече. "Ньюкасл" ни в чем не уступает другим командам на этой стадии - это коллектив с собственным игровым стилем и очень быстрым футболом", - подчеркнул он.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч плей-офф против "Ньюкасла" на своем поле, а ответную встречу - в гостях. Первые игры состоятся 17–18 февраля, ответные - 24–25 февраля.