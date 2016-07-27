В Астаре произошла авария, сотрудники ГДП задержали пытавшегося скрыться с места ДТП водителя

Астара. 27 июля REPORT.AZ/ На дороге Астара - Бала Шахагаджи произошла авария.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано на участке дороги, проходящей по территории села Бала Шахагаджи.

Автомобиль марки "ВАЗ-21015", за рулем которого находился 28-летний Игбал Ибрагимов, съехал с дороги и упал в яму. Со слов очевидцев, ехавший сзади автомобиль марки Mercedes при обгоне ударил автомобиль марки "ВАЗ-21015" справа, а сам хотел продолжить путь. Оказавшиеся случайно на месте происшествия сотрудники ГДП помешали водителю Mercedes скрыться с места ДТП.

Пострадавший житель села Шахагаджи Астаринского района И.Ибрагимов был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу. В ходе обследования у него были выявлены переломы левого локтя и грудной клетки. Состояние больного, находящегося в травматологическом отделении, оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.