В Астаре покончил с собой отец пяти детей

Астара. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе покончил с собой 51-летний мужчина.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в горной селе Хамушам.

Житель села, 51-летний Ильгар Нахметов повесился в хлеву во дворе дома. Супруга покойного сообщила о случившемся в полицию. Тело было передано на осмотр в Лянкяранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Причина самоубийства не известна. По словам близких Ильгар Нахметов вел нормальный образ жизни, не имел психологических проблем.

Проживающий долгое время в России И.Нахметов был отцом 5 детей.

По факту в Астаринской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.