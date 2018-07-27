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    В Астаре неизвестный в маске напал на дом

    Астара. 27 июля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе человек в маске напал на дом женщины.

    Как сообщает южное бюро Report, жительница районного села Шахагаджи обратилась в кол-центр МВД "102" и сообщила, что накануне ночью неизвестный в маске проник в ее дом через окно и, пригрозив ей ножом и пилой, забрал 2000 манатов и 5000 рублей.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции, был задержан неизвестный в маске, промышлявший грабежом на территории района.

    Расследование установило, что это житель села Сашагаджи Ровшан Абдуллаев, после задержания в качестве вещественны доказательств у него были изъяты перчатки, маска и часть украденных денег.

    По факту в Астаринском РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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