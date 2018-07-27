В Астаре неизвестный в маске напал на дом

Астара. 27 июля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе человек в маске напал на дом женщины.

Как сообщает южное бюро Report, жительница районного села Шахагаджи обратилась в кол-центр МВД "102" и сообщила, что накануне ночью неизвестный в маске проник в ее дом через окно и, пригрозив ей ножом и пилой, забрал 2000 манатов и 5000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции, был задержан неизвестный в маске, промышлявший грабежом на территории района.

Расследование установило, что это житель села Сашагаджи Ровшан Абдуллаев, после задержания в качестве вещественны доказательств у него были изъяты перчатки, маска и часть украденных денег.

По факту в Астаринском РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.