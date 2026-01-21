В Агсуинском районе произошло землетрясение
Происшествия
- 21 января, 2026
- 03:23
В Агсуинском районе произошло землетрясение.
Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
По имеющейся информации, эпицентр подземных толчков раполагался в 13 километрах к югу от станции Пиргулу.
Землетрясение произошло в 01:52 по бакинскому времени. Магнитуда составила 3,3, глубина очага - 7 километров.
