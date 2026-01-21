Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Агсуинском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 03:23
    В Агсуинском районе произошло землетрясение.

    Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

    По имеющейся информации, эпицентр подземных толчков раполагался в 13 километрах к югу от станции Пиргулу.

    Землетрясение произошло в 01:52 по бакинскому времени. Магнитуда составила 3,3, глубина очага - 7 километров.

    Ağsuda zəlzələ olub

