Ağsuda zəlzələ olub
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 03:19
Yerli vaxtla saat 01:52-də Pirqulu stansiyasından 13 km cənubda, Ağsu rayonunda 3,3 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, zəlzələ 3 bal gücündə hiss olunub. Zəlzələ ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
03:19
Ağsuda zəlzələ olubHadisə
03:05
Foto
İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə iştirak edir - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
03:01
Prezident: Biz siyasi, iqtisadi, enerji və hətta müdafiə sahəsində ABŞ ilə yeni mərhələyə qədəm qoyuruqXarici siyasət
02:57
İlham Əliyev: Biz üç ildən artıq dövrdə Avropaya qaz ixracını 13 milyard kubmetrə çatdırmışıqDaxili siyasət
02:53
Prezident: Nə faydalı qazıntı enerji növlərinə, nə də bərpaolunan enerjiyə Avropadan əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşunu görmürükDaxili siyasət
02:50
Prezident: Bərpaolunan enerjiyə ona görə sərmayə yatırırıq ki, ölkəmizi, regionumuzu yaşayış üçün daha uyğun yerə çevirmək istəyirikXarici siyasət
02:47
İlham Əliyev: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdikXarici siyasət
02:45
Prezident: Hər il Azərbaycanda xizəkçilik üzrə ya Dünya, ya da Avropa çempionatı keçiriləcəkXarici siyasət
02:44