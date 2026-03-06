Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan" – "Lənkəran" matçı baş tutacaq
Komanda
- 06 mart, 2026
- 09:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında (ABL) XVIII turun daha bir oyunu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Naxçıvan" bu gün "Lənkəran" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Sərhədçi İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək.
Naxçıvan təmsilçisi B qrupunda 30 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Lənkəran" isə 21 xalla sonuncu - altıncıdır.
Qeyd edək ki, tura martın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67) məğlub edib.
