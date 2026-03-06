İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan" – "Lənkəran" matçı baş tutacaq

    Komanda
    • 06 mart, 2026
    • 09:25
    Azərbaycan Basketbol Liqasında Naxçıvan – Lənkəran matçı baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında (ABL) XVIII turun daha bir oyunu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Naxçıvan" bu gün "Lənkəran" komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Sərhədçi İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək.

    Naxçıvan təmsilçisi B qrupunda 30 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Lənkəran" isə 21 xalla sonuncu - altıncıdır.

    Qeyd edək ki, tura martın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Naxçıvan basketbol klubu Lənkəran basketbol komandası Sərhədçi İdman Mərkəzi B qrupu

    Son xəbərlər

    09:50

    Antalyada zəlzələ olub

    Region
    09:49

    "Evonline.az"da Ramazan endirimi: Daşınmaz əmlak agentlikləri üçün xüsusi paket təqdim edildi

    Biznes
    09:49
    Foto

    Vəkillər Kollegiyasından bir vəkil xaric olunub, üçü cərimələnib

    Daxili siyasət
    09:44
    Foto

    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vuraraq öldürdüyü şəxs müğənni olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:41

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:27

    İran ABŞ-nin Küveytdəki hərbi bazasına hücum edib

    Region
    09:25

    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:25

    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    09:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan" – "Lənkəran" matçı baş tutacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti