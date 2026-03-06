İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 09:25
    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Soçidə səhər saatlarında 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Andrey Proşunin sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    O qeyd edib ki, mütəxəssislərdən təsdiq və ətraflı məlumat gözlənilir. İnfrastruktur zədələnməyib.

    zəlzələ Andrey Proşunin soçi
    В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

