Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 06 mart, 2026
- 09:25
Soçidə səhər saatlarında 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Andrey Proşunin sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
O qeyd edib ki, mütəxəssislərdən təsdiq və ətraflı məlumat gözlənilir. İnfrastruktur zədələnməyib.
Son xəbərlər
09:50
Antalyada zəlzələ olubRegion
09:49
"Evonline.az"da Ramazan endirimi: Daşınmaz əmlak agentlikləri üçün xüsusi paket təqdim edildiBiznes
09:49
Foto
Vəkillər Kollegiyasından bir vəkil xaric olunub, üçü cərimələnibDaxili siyasət
09:44
Foto
Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vuraraq öldürdüyü şəxs müğənni olub - YENİLƏNİBHadisə
09:41
Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın bahalaşıbEnergetika
09:27
İran ABŞ-nin Küveytdəki hərbi bazasına hücum edibRegion
09:25
Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən varHadisə
09:25
Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
09:25