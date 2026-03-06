"Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb
Futbol
- 06 mart, 2026
- 10:37
"Tottenhem" klubu İngiltərə Premyer Liqasında antirekorda imza atıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, komanda tarixində ilk dəfə ardıcıl 11 oyunda qələbə qazana bilməyib.
London təmsilçisi çempionatdakı məğlubiyyət seriyasını da beş matça çatdırıb. İqor Tudorun yetirmələri son olaraq XXIX turda doğma meydanda "Kristal Pelas"a 1:3 hesabı ilə uduzublar.
"Tottenhem" sonuncu qələbəsini 2025-ci il dekabrın 28-də məhz "Kristal Pelas" üzərində (1:0) qazanıb. Həmin vaxtdan bəri keçirilən görüşlərin dördündə heç-heçə qeydə alınıb, yeddi matçda isə komanda meydanı məğlub tərk edib.
Qeyd edək ki, hazırda London klubu 29 oyundan sonra 29 xalla turnir cədvəlinin 16-cı pilləsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
10:51
"Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülübMaliyyə
10:51
İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endiribDigər ölkələr
10:37
"Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıbFutbol
10:34
DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaqDaxili siyasət
10:32
Foto
AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edibMaliyyə
10:31
Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏYDaxili siyasət
10:31
Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıbDigər ölkələr
10:28
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklərFərdi
10:26
Foto