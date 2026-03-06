İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 10:37
    Tottenhem Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb

    "Tottenhem" klubu İngiltərə Premyer Liqasında antirekorda imza atıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, komanda tarixində ilk dəfə ardıcıl 11 oyunda qələbə qazana bilməyib.

    London təmsilçisi çempionatdakı məğlubiyyət seriyasını da beş matça çatdırıb. İqor Tudorun yetirmələri son olaraq XXIX turda doğma meydanda "Kristal Pelas"a 1:3 hesabı ilə uduzublar.

    "Tottenhem" sonuncu qələbəsini 2025-ci il dekabrın 28-də məhz "Kristal Pelas" üzərində (1:0) qazanıb. Həmin vaxtdan bəri keçirilən görüşlərin dördündə heç-heçə qeydə alınıb, yeddi matçda isə komanda meydanı məğlub tərk edib.

    Qeyd edək ki, hazırda London klubu 29 oyundan sonra 29 xalla turnir cədvəlinin 16-cı pilləsində qərarlaşıb.

    antirekord İngiltərə Premyer Liqası

