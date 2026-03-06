İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə süni intellektin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    • 06 mart, 2026
    • 11:10
    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə süni intellektin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və ABŞ-nin "ScaleAI" şirkəti arasında süni intellektin tətbiqi, prioritet istifadə ssenarilərinin həyata keçirilməsi və ölkədə süni intellekt ekosisteminin inkişafı üzrə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Müzakirələr nazirin Böyük Britaniyaya səfəri çərçivəsində şirkətin nümayəndələri ilə görüşdə baş tutub.

    R. Nəbiyev həmçinin qısa və uzunmüddətli mərhələlərdə süni intellekt layihələrinin miqyasının artırılması, yerli istedadların inkişafı və ekosistem tərəfdaşlıqlarının formalaşdırılması ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.

    Rəşad Nəbiyev ScaleAI süni intellekt

    Son xəbərlər

    11:24

    Kürdəmirdə 6 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    11:23
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Moldovanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:22

    Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsinə dair narahatlıq fonunda qızıl bahalaşıb

    Maliyyə
    11:16

    Ukraynanın hakim partiyasının deputatları Naxçıvana dron hücumu haqqında: Yolverilməz təcavüz aktıdır

    Xarici siyasət
    11:10

    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə süni intellektin tətbiqi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    11:02

    Məhəmməd Muradlı "Aeroflot Open" turnirinin əlavə əmsal qaydasını absurd adlandırıb

    Fərdi
    11:00

    Dövlətə xəyanət etməkdə təqsirləndirilən 4 nəfərə hökm oxunub

    Hadisə
    10:51

    "Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

    Maliyyə
    10:51

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti