Азербайджан обсудил сотрудничество с американской компанией в области применения ИИ

Азербайджан и американская компания ScaleAI обсудили возможности сотрудничества в области применения искусственного интеллекта (ИИ), реализации приоритетных сценариев использования и развития экосистемы ИИ в стране.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

Обсуждения состоялись на встрече с представителями компании в рамках визита министра в Великобританию.

Набиев также отметил, что состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения масштабов проектов в области ИИ на краткосрочной и долгосрочной перспективе, развития местных талантов и формирования партнерских отношений в рамках экосистемы.