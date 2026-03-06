Азербайджан обсудил сотрудничество с американской компанией в области применения ИИ
ИКТ
- 06 марта, 2026
- 11:27
Азербайджан и американская компания ScaleAI обсудили возможности сотрудничества в области применения искусственного интеллекта (ИИ), реализации приоритетных сценариев использования и развития экосистемы ИИ в стране.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".
Обсуждения состоялись на встрече с представителями компании в рамках визита министра в Великобританию.
Набиев также отметил, что состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения масштабов проектов в области ИИ на краткосрочной и долгосрочной перспективе, развития местных талантов и формирования партнерских отношений в рамках экосистемы.
