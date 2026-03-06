Азербайджан обсудил сотрудничество с американской компанией в области применения ИИ

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан и американская компания ScaleAI обсудили возможности сотрудничества в области применения искусственного интеллекта (ИИ), реализации приоритетных сценариев использования и развития экосистемы ИИ в стране.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    Обсуждения состоялись на встрече с представителями компании в рамках визита министра в Великобританию.

    Набиев также отметил, что состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения масштабов проектов в области ИИ на краткосрочной и долгосрочной перспективе, развития местных талантов и формирования партнерских отношений в рамках экосистемы.

    Лента новостей