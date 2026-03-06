İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edib

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 10:32
    AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) rəhbərliyinə gələcək dövrdə qurumun analitik və texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsi, eləcə də istehlakçıların müdafiəsi istiqamətində keyfiyyətli və ədalətli təminatın təşkilinə dair tövsiyələr verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, o, tövsiyyələrini rəhbər heyəti və kollektivi ilə görüşdə səsləndirib. Görüş çərçivəsində İSB rəhbərliyi ötən il üzrə fəaliyyət nəticələri, icbari sığorta mexanizmlərinin effektivliyinin artırılması, sığorta bazarında dayanıqlılığın gücləndirilməsi və şəffaflığın artırılması istiqamətində görülən işlərlə bağlı təqdimat keçirib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “İcbari Sığorta Bürosu”

