İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏY

    Daxili siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 10:31
    Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏY

    Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilən fikirlər bir daha göstərdi ki, İran tərəfindən Naxçıvan istiqamətində həyata keçirilmiş dron hücumu Azərbaycan dövlətinə və onun suverenliyinə qarşı yönəlmiş ciddi təxribatdır və qətiyyətlə pislənilməlidir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım deyib.

    Onun sözlərinə görə, mülki obyektlərin – Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, terminal binasının və digər infrastrukturların hədəfə alınması beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır və regionda sabitliyə açıq təhlükə yaradır:

    "Azərbaycan dövləti bu cür addımları qəbuledilməz hesab edir. Baş vermiş hadisəyə görə məsuliyyət tam şəkildə İran tərəfinin üzərinə düşür və rəsmi Tehran bu məsələyə dərhal aydınlıq gətirməli, izahat verməli və bu təxribatın təşkilatçıları məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Mülki infrastruktura qarşı dron hücumu heç bir halda izah edilə bilməz və bu, həm siyasi, həm də mənəvi baxımdan qəbuledilməz addımdır.

    Eyni zamanda xatırlatmaq lazımdır ki, bu, İran tərəfindən Azərbaycana qarşı baş verən ilk təxribat deyil. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı da İranın təhlükəsizlik mühitinə və diplomatik münasibətlərə münasibəti barədə ciddi suallar doğurmuşdu. Bu hadisələr göstərir ki, Azərbaycanı hədəf alan belə addımlar təsadüfi deyil və məqsədli təxribat xarakteri daşıyır".

    Deputat söyləyib ki, bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan hər zaman qonşuluq münasibətlərinə sadiq qalıb və regionda sabitlik və əməkdaşlıq mühitinin qorunmasına çalışıb:

    "Azərbaycanın ərazisi heç vaxt İran və ya hər hansı başqa dövlətə qarşı istifadə edilməyib və edilməyəcək. Əksinə, çətin məqamlarda Azərbaycan humanist mövqe nümayiş etdirərək İran tərəfinə dəstək göstərib, baş verən hadisələrlə bağlı başsağlığı verib və hətta humanitar məsələlərdə yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib.

    Belə bir şəraitdə Naxçıvan ərazisində mülki obyektlərin hədəf alınması açıq şəkildə nankorluq və məsuliyyətsiz davranış kimi qiymətləndirilməlidir. Bu cür addımlar regionda sülhə deyil, yalnız gərginliyə xidmət edir və heç bir halda qəbul edilə bilməz".

    Azərbaycanın mövqeyinin aydın olduğunu vurğulayan Fatma Yıldırım əlavə edib ki, dövlətin suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq:

    "Tarix dəfələrlə göstərib ki, Azərbaycana qarşı təxribat və hücum edənlər gec-tez bunun ağır nəticələri ilə üzləşiblər. Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq öz təhlükəsizliyini qorumaq və müvafiq cavab tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır və dövlətimizin təhlükəsizliyinə qarşı yönələn hər hansı təhdidə qətiyyətlə reaksiya veriləcək".

    Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasına, digəri isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Nəticədə 2 nəfər xəsarət alıb.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu deputat Fatma Yıldırım Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)

    Son xəbərlər

    10:51

    "Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

    Maliyyə
    10:51

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    10:37

    "Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb

    Futbol
    10:34

    DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaq

    Daxili siyasət
    10:32
    Foto

    AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edib

    Maliyyə
    10:31

    Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏY

    Daxili siyasət
    10:31

    Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    10:28

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    10:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti