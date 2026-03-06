Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 09:19
    В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

    Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром в Сочи.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в соцсетях.

    Он отметил, что информации о происшествиях не поступало, ожидаются подтверждение и подробности от специалистов. Инфраструктура не повреждена.

    Сочи Россия землетрясение
    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub
    Ты - Король

    Последние новости

    09:52

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $6

    Энергетика
    09:52

    Нефть марки Brent подешевела до $84,6 за баррель

    Энергетика
    09:50

    Посольство Бельгии выразило солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАР

    Внешняя политика
    09:41

    В Баку автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

    Происшествия
    09:39

    Из Омана в Бишкек вернулись 260 кыргызстанцев

    В регионе
    09:24

    Иран атаковал военную базу США в Кувейте

    В регионе
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)

    Финансы
    09:21

    Активы Azsığorta сократились более чем на 1%

    Финансы
    09:19

    В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

    В регионе
    Лента новостей