В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
В регионе
- 06 марта, 2026
- 09:19
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром в Сочи.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в соцсетях.
Он отметил, что информации о происшествиях не поступало, ожидаются подтверждение и подробности от специалистов. Инфраструктура не повреждена.
