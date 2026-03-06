В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в соцсетях.

Он отметил, что информации о происшествиях не поступало, ожидаются подтверждение и подробности от специалистов. Инфраструктура не повреждена.