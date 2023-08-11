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В Агстафе произошло ДТП, пострадали 6 человек

В Агстафе произошло ДТП, пострадали 6 человек В селе Ашагы Гёйджали Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Происшествия
11 августа 2023 г. 19:18
В Агстафе произошло ДТП, пострадали 6 человек

В селе Ашагы Гёйджали Агстафинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-2106 и Toyota Camry С.Мамедова 1961 г. р., Ш.Мамедова 1989 г.р., Т.Мамедов 2016 г.р., Дж.Мамедов 2013 г.р., Дж.Мамедов 1984 г.р. и В.Насибов 1982 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пытавшаяся доставить раненых в больницу машина скорой помощи по дороге также попала в ДТП. Пострадавшие были доставлены в больницу на другой машине скорой помощи.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafada avtomobil qəzası olub, 6 nəfər xəsarət alıb 

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