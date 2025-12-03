Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Агдере мужчина подорвался на мине

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 18:19
    В Агдере мужчина подорвался на мине

    В селе Шихарх Агдеринского района произошел минный инцидент.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Согласно информации, житель села Панахалиев Назим Кямран оглу (1970 г.р.) получил травму правой ноги в результате взрыва противопехотной мины при выпасе скота.

    Пострадавший был эвакуирован в районную больницу.

    По факту прокуратура Тертерского района проводит расследование.

    "ANAMA, МВД АР и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к указателям о минной опасности и не заходить на незнакомые им участки", - отмечается в сообщении.

    Агдере минный инцидент
    Ağdərə sakini mal-qara otararkən minaya düşüb
    Mine explosion injures shepherd in Azerbaijan's Aghdara
    Elvis

    Последние новости

    18:49

    Стубб и Эрдоган обсудили усилия по прекращению российско-украинской войны

    Другие страны
    18:46

    Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 20%

    Туризм
    18:44
    Фото

    Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере военной медицины

    Армия
    18:34
    Фото
    Видео

    МЧС Азербайджана и Узбекистана подписали план совместной деятельности

    Внешняя политика
    18:27

    В Азербайджане снижены требования к росту для водолазов и акванавтов

    Внутренняя политика
    18:19

    В Агдере мужчина подорвался на мине

    Происшествия
    18:11

    Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

    Внешняя политика
    18:11

    Посол Азербайджана в Аммане вручил копии верительных грамот генсеку МИД Иордании

    Внешняя политика
    18:04

    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    ИКТ
    Лента новостей