В Агдере мужчина подорвался на мине
Происшествия
- 03 декабря, 2025
- 18:19
В селе Шихарх Агдеринского района произошел минный инцидент.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Согласно информации, житель села Панахалиев Назим Кямран оглу (1970 г.р.) получил травму правой ноги в результате взрыва противопехотной мины при выпасе скота.
Пострадавший был эвакуирован в районную больницу.
По факту прокуратура Тертерского района проводит расследование.
"ANAMA, МВД АР и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к указателям о минной опасности и не заходить на незнакомые им участки", - отмечается в сообщении.
