Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за удара по Днестровской ГЭС

    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 15:12
    Молдова вручила послу РФ ноту протеста из-за удара по Днестровской ГЭС

    Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ Олега Озерова в Кишиневе, чтобы вручить ноту протеста в связи с ударом России по Новоднестровскому гидроэлектрокомплексу (Днестровской ГЭС) в Украине 7 марта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Молдовы.

    "Молдова решительно осуждает это нападение, которое вызвало разлив нефти в реку Нистру (бывш. Днестр), создав серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Молдовы. Река Нистру обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% муниципалитета Кишинева", - говорится в заявлении.

    МИД подчеркивает, что подобные действия, оказывающие масштабное трансграничное воздействие, ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан Молдовы и являются неприемлемыми.

    Напомним, 12 марта стало известно, что после очередной российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Нистру. Загрязнение распространилось и в Молдову.

