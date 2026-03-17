Шариф и Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 17 марта, 2026
    • 15:11
    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора во вторник обсудили двусторонние отношения, а также региональные процессы.

    Как передает Report, об этом пакистанский лидер написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Я поздравил его с успешным проведением конституционного референдума <...>. Мы также обменялись мнениями о региональных событиях и сошлись во мнении, что дипломатия и диалог остаются необходимыми для прочного мира и стабильности", - написал Шариф.

    Премьер Пакистана также отметил, что обсудил с президентом Казахстана приверженность углубления связей между Исламабадом и Астаной, в частности в сфере торговли, транспортной связности и регионального сотрудничества.

    Эскалация на Ближнем Востоке Касым-Жомарт Токаев Шахбаз Шариф Операция США и Израиля против Ирана
    Последние новости

    15:21

    Внешняя политика
    15:17

    Другие страны
    15:15

    Другие страны
    15:12

    Другие страны
    15:11

    Другие страны
    15:09

    В регионе
    15:05

    Другие страны
    15:02

    АПК
    15:01

    Энергетика
    Лента новостей