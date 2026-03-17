Шариф и Токаев обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора во вторник обсудили двусторонние отношения, а также региональные процессы.

Как передает Report, об этом пакистанский лидер написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Я поздравил его с успешным проведением конституционного референдума <...>. Мы также обменялись мнениями о региональных событиях и сошлись во мнении, что дипломатия и диалог остаются необходимыми для прочного мира и стабильности", - написал Шариф.

Премьер Пакистана также отметил, что обсудил с президентом Казахстана приверженность углубления связей между Исламабадом и Астаной, в частности в сфере торговли, транспортной связности и регионального сотрудничества.