İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ağdərə sakini mal-qara otararkən minaya düşüb

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 18:16
    Ağdərə sakini mal-qara otararkən minaya düşüb

    Ağdərə rayonunun Şıxarx kəndi ərazisində 3 dekabr tarixində mina hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıblar.

    Məlumata görə, 1970-cı il təvəllüdlü kənd sakini Pənahəliyev Nazim Kamran oğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə mal-qara otararkən piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində sağ ayağından xəsarət alıb.

    Xəsarət alan şəxs rayon xəstəxanasına təxliyə edilib.

    Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    "ANAMA, DİN və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır!", - məlumatda qeyd edilib.

    Ağdərə mina ANAMA
    В Агдере мужчина подорвался на мине
    Mine explosion injures shepherd in Azerbaijan's Aghdara

    Son xəbərlər

    18:50

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Sərhədçi" kollektivini böyük fərqlə məğlub edib

    Komanda
    18:31

    ABB sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi sahəsində Mərkəzi Asiyanın ən yaxşı banklarındandır!

    Maliyyə
    18:24

    İraqın rabitə naziri ikitərəfli sazişləri müzakirə etmək üçün Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    18:22
    Foto

    Azərbaycan və Macarıstanın hərbi tibb sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Hərbi
    18:18

    Azərbaycanın Əmmandakı səfiri İordaniya XİN-in baş katibinə etimadnaməsini təqdim edib

    Xarici siyasət
    18:17

    Uşakov: Rusiya Ukrayna məsələsində yalnız ABŞ ilə əməkdaşlıq edir

    Digər ölkələr
    18:16

    Ağdərə sakini mal-qara otararkən minaya düşüb

    Hadisə
    18:06

    ADDA və GIZ arasında əməkdaşlıq genişləndirilir

    Elm və təhsil
    18:03
    Foto

    Azərbaycan Çinin enerji saxlama texnologiyası təcrübəsini öyrənir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti