Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Корея поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    • 17 марта, 2026
    • 15:21
    Корея поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем МИД Кореи Бэйк Джухён.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической, торговой, образовательной и технологической сферах, а также подчеркнули важность расширения двусторонних контактов и активизации взаимных визитов.

    Корейская сторона выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан из Ирана через территорию страны.

    Наряду с этим была подчеркнута существенная роль работы Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами двух государств и регулярных политических консультаций по линии МИД. Стороны с удовлетворением отметили, что в 2027 году будет праздноваться 35-летие со дня установления дипломатических отношений между странами.

    В рамках диалога обсуждались крупные энергетические и транспортные инициативы, которые Азербайджан реализует в регионе, а также стратегии по экспорту альтернативных источников энергии. Состоялся обмен мнениями касательно сотрудничества Баку с государствами Центральной Азии по данным векторам, включая взаимодействие в формате Ц6 (Центральная Азия + Азербайджан). Выделена особая важность развития межрегиональных контактов, наращивания транспортно-логистического потенциала и укрепления экономического партнерства.

    Глава дипломатического ведомства Джейхун Байрамов также подробно проинформировал корейскую делегацию о текущей обстановке в регионе в постконфликтный период и о глобальных строительно-восстановительных работах, которые активно ведутся на освобожденных от оккупации территориях.

    Кроме того, дипломаты обменялись позициями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, затронув, в частности, текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    Джейхун Байрамов Бек Чухён Эвакуация из Ирана в Азербайджан Азербайджано-корейские отношения
    Koreya XİN vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə köməyə görə Ceyhun Bayramova təşəkkür edib
    Korea thanks Azerbaijan for help evacuating Koreans from Iran
