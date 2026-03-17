Корея поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным представителем МИД Кореи Бэйк Джухён.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической, торговой, образовательной и технологической сферах, а также подчеркнули важность расширения двусторонних контактов и активизации взаимных визитов.

Корейская сторона выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан из Ирана через территорию страны.

Наряду с этим была подчеркнута существенная роль работы Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами двух государств и регулярных политических консультаций по линии МИД. Стороны с удовлетворением отметили, что в 2027 году будет праздноваться 35-летие со дня установления дипломатических отношений между странами.

В рамках диалога обсуждались крупные энергетические и транспортные инициативы, которые Азербайджан реализует в регионе, а также стратегии по экспорту альтернативных источников энергии. Состоялся обмен мнениями касательно сотрудничества Баку с государствами Центральной Азии по данным векторам, включая взаимодействие в формате Ц6 (Центральная Азия + Азербайджан). Выделена особая важность развития межрегиональных контактов, наращивания транспортно-логистического потенциала и укрепления экономического партнерства.

Глава дипломатического ведомства Джейхун Байрамов также подробно проинформировал корейскую делегацию о текущей обстановке в регионе в постконфликтный период и о глобальных строительно-восстановительных работах, которые активно ведутся на освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, дипломаты обменялись позициями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, затронув, в частности, текущую ситуацию на Ближнем Востоке.