IDEA организовала акцию по посадке деревьев в Товузе и Геранбое

Очередная акция по посадке деревьев весеннего сезона 2026 года в рамках "Зеленого марафона", проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, организована в Товузском и Геранбойском районах.

Как сообщает Report, с участием волонтеров IDEA высажено более 2 000 деревьев, среди которых такие виды, как аризонский кипарис, липа, дуб, ясень, эльдарская сосна и вечнозеленый кипарис.

В рамках "Зеленого марафона" по всей стране планируется посадить около 2 млн деревьев в ходе кампаний по посадке деревьев, охватывающих осенний сезон прошлого года и весенний сезон 2026 года.