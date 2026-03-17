    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib

    Ekologiya
    17 mart, 2026
    • 14:48
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Yaşıl marafon" kütləvi ağacəkmə kampaniyasının yaz mövsümü çərçivəsində növbəti ağacəkmə aksiyaları Tovuz və Goranboy rayonlarında təşkil edilib.

    "Report" xəbər verir ki, IDEA İctimai Birliyinin könüllülərinin iştirakı ilə ümumilikdə 2000-dən artıq ağac əkilib.

    Əkilən ağaclar arasında Arizona sərvi, cökə, palıd, göyrüş, Eldar şamı və həmişəyaşıl sərv kimi növlər yer alıb.

    Qeyd edək ki, IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən "Ümumrespublika yaşıllaşdırma marafonu"nun ("Yaşıl marafon") əsas məqsədi yaşıllıq sahələrinin artırılması, ağacəkmə ənənəsinin təşviqi, ətraf mühitin mühafizəsinə, ölkəmizin flora biomüxtəlifliyinin zənginləşdirilməsinə və yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirməyə töhfə verməkdir.

    "Yaşıl marafon" çərçivəsində ötən ilin payız və 2026-cı ilin yaz əkin mövsümlərini əhatə edən ağacəkmə aksiyaları zamanı ölkə üzrə ümumilikdə 2 milyona yaxın ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.

    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib
    IDEA Tovuz və Goranboyda kütləvi ağacəkmə aksiyası təşkil edib

    Heydər Əliyev Fondu IDEA İctimai Birliyi Ağacəkmə aksiyası
    IDEA организовала акцию по посадке деревьев в Товузе и Геранбое

