В Агдаше найден пропавший двухлетний ребенок

Для скорейшего обнаружения ребенка сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам

В Агдашский районный отдел полиции поступило обращение от жителя села Гараоглан в связи с пропажей его двухлетнего сына, который играл перед домом, но затем пропал, а его поиски не увенчались успехом.

Как сообщили Верхне-ширванскому бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, для скорейшего обнаружения несовершеннолетнего сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам на территории села, а также в районе.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сержант полиции Рауф Юнусов в вечерние часы обнаружил двухлетнего А.Б. возле водоканала в беспомощном состоянии, ребенок был передан семье.

Родители ребенка выразили признательность полицейским, которые оперативно отреагировали на их обращение и спасли жизнь малышу.