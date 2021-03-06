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В Агдаше найден пропавший двухлетний ребенок

В Агдаше найден пропавший двухлетний ребенок Для скорейшего обнаружения ребенка сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам 
Происшествия
6 марта 2021 г. 15:53
В Агдаше найден пропавший двухлетний ребенок

В Агдашский районный отдел полиции поступило обращение от жителя села Гараоглан в связи с пропажей его двухлетнего сына, который играл перед домом, но затем пропал, а его поиски не увенчались успехом.

Как сообщили Верхне-ширванскому бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, для скорейшего обнаружения несовершеннолетнего сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам на территории села, а также в районе.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сержант полиции Рауф Юнусов в вечерние часы обнаружил двухлетнего А.Б. возле водоканала в беспомощном состоянии, ребенок был передан семье.

Родители ребенка выразили признательность полицейским, которые оперативно отреагировали на их обращение и спасли жизнь малышу.

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Версия на азербайджанском языке Ağdaşda itkin düşən 2 yaşlı uşaq tapılıb

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