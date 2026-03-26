    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    В селе Юсифджанлы Агдамского района 26 марта произошел минный инцидент.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.

    В результате инцидента житель села Аббасов Джейхун Фирдовси оглу (1985 г.р.) получил ранение левой ноги, подорвавшись на противопехотной мине на неочищенном от мин участке бывшей линии соприкосновения.

    По факту в прокуратуре Агдамского района начато расследование.

    ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не заходить на незнакомые территории.

    Севиль Сеймур

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Минный инцидент
    Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan var - YENİLƏNİB
    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

    Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан

    Пашинян: Ереван не против покупки Казахстаном у РФ концессии на ж/д Армении

    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

    Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5°- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Международные путешественники посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

    Кац подтвердил гибель Алирезы Тангсири в результате авиаудара Израиля - ОБНОВЛЕНО

