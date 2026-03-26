В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

В селе Юсифджанлы Агдамского района 26 марта произошел минный инцидент.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.

В результате инцидента житель села Аббасов Джейхун Фирдовси оглу (1985 г.р.) получил ранение левой ноги, подорвавшись на противопехотной мине на неочищенном от мин участке бывшей линии соприкосновения.

По факту в прокуратуре Агдамского района начато расследование.

ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не заходить на незнакомые территории.

Севиль Сеймур

14:19

В селе Юсифджанлы Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает карабахское бюро Report, местный житель Аббасов Джейхун Фирдовси оглу (1985 г.р.) подорвался на мине.

Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) привлечены на место происшествия для эвакуации пострадавшего.

По факту начато расследование.