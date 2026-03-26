Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan var
Hadisə
- 26 mart, 2026
- 14:13
Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndi ərazisində mina partlayıb, kənd sakini xəsarət alıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, həmin kəndin sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Ceyhun Firdovsi oğlu Abbasov minaya düşüb.
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşları minaya düşən şəxsin ərazidən çıxarılması üçün hadisə yerinə təxliyə edilib.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
