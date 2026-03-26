    Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    • 26 mart, 2026
    • 14:13
    Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan var

    Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndi ərazisində mina partlayıb, kənd sakini xəsarət alıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, həmin kəndin sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Ceyhun Firdovsi oğlu Abbasov minaya düşüb.

    Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşları minaya düşən şəxsin ərazidən çıxarılması üçün hadisə yerinə təxliyə edilib.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Mina hadisəsi
    В Агдаме местный житель подорвался на мине

    Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan var

