    В Абшеронском районе обнаружено тело 41-летнего мужчины

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 19:05
    В Абшеронском районе обнаружено тело 41-летнего мужчины

    В Абшеронском районе обнаружено тело 41-летнего мужчины.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Масазыр.

    Тело принадлежит Мамедову Эльнуру Эйваз оглу, 1984 года рождения.

    По факту ведется расследование.

    Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

