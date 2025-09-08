В Абшеронском районе обнаружено тело 41-летнего мужчины
В Абшеронском районе обнаружено тело 41-летнего мужчины.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Масазыр.
Тело принадлежит Мамедову Эльнуру Эйваз оглу, 1984 года рождения.
По факту ведется расследование.
