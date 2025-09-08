İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 18:59
    Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

    Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Meyitin 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədov Elnur Eyvaz oğluna məxsus olduğu müəyyən edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Abşeron Masazır Meyit
