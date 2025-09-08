Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb
Hadisə
- 08 sentyabr, 2025
- 18:59
Abşeron rayonunda 41 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb.
Meyitin 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədov Elnur Eyvaz oğluna məxsus olduğu müəyyən edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
20:06
Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
19:58
Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıbDigər ölkələr
19:52
Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRHXarici siyasət
19:49
Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edirDigər ölkələr
19:36
KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcəkDigər ölkələr
19:29
İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblarDigər ölkələr
19:20
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıbMaliyyə
19:18
İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıbDigər ölkələr
19:09
Video