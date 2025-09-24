Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Абшеронском района автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 04:07
    В Абшеронском района автомобиль насмерть сбил пешехода

    В поселке Новханы Абшеронского района пешеход скончался в ДТП.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки Wolksfagen сбил переходившего дорогу Алиева Хейбата Талыб оглу (1981 г.р.).

    Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту проводится расследование.

