В Абшеронском района автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 24 сентября, 2025
- 04:07
В поселке Новханы Абшеронского района пешеход скончался в ДТП.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки Wolksfagen сбил переходившего дорогу Алиева Хейбата Талыб оглу (1981 г.р.).
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
