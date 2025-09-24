Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 24 sentyabr, 2025
- 04:04
Abşeronda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Novxanı qəsəbəsi ərazisində baş verib.
Belə ki, "Wolksfagen" markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1981-ci il təvəllüdlü piyada - Əliyev Heybət Talıb oğlunu vurub.
Piyada hadisə yerində keçinib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
