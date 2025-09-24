İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 04:04
    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Abşeronda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Novxanı qəsəbəsi ərazisində baş verib.

    Belə ki, "Wolksfagen" markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1981-ci il təvəllüdlü piyada - Əliyev Heybət Talıb oğlunu vurub.

    Piyada hadisə yerində keçinib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Qəza Abşeron

    Son xəbərlər

    04:04

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    03:58

    İlham Əliyev: Son üç ildə Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımalarının həcmi təxminən 90 faiz artıb

    Xarici siyasət
    03:47

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Orta Dəhlizi regional iqtisadi artım və inteqrasiyanın güclü katalizatoru qismində görürük

    Xarici siyasət
    03:42
    Foto

    Azərbaycan və Ekvador XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    03:36

    Prezident: Azərbaycan TRIPP marşrutunun yaxın zamanlarda reallaşması üçün bütün səylərini səfərbər edib

    Xarici siyasət
    03:33

    Prezident: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

    Xarici siyasət
    03:30
    Foto

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan beynəlxalq və regional sülhün qorunmasına fəal töhfə verir

    Xarici siyasət
    03:25

    İlham Əliyev Nyu-Yorkda keçirilən 6-cı Xəzər Biznes Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    03:23

    Rubio: Ukraynadakı müharibə yeni eskalasiya mərhələsinə keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti