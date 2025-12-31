İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Yuventus" sabiq futbolçusunu geri qaytarmağı düşünür

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 14:42
    Yuventus sabiq futbolçusunu geri qaytarmağı düşünür

    İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"un yarımmüdafiəçisi Federiko Kyeza qışda İtaliyanın "Yuventus" klubuna qayıda bilər.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, turin kollektivi qış "transfer pəncərəsi"ndə Kyezanı icarəyə götürmək imkanını nəzərdən keçirir .

    "Ağ-qaralar" üçün prioritet yarımmüdafiə xəttini gücləndirməkdir.

    Qeyd edək ki, Kyeza 2024-cü ilin yayında "Yuventus" dan "Liverpul" a keçib. İtaliyalı futbolçunun "Liverpul" la hazırkı müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir.

    Futbol Federiko Kyeza "Liverpul" "Yuventus" klubu

    Son xəbərlər

    14:58

    Türkiyədə İŞİD əməliyyatı: Daha 125 nəfər saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Region
    14:53

    Səfir: 2025-ci il Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərini yeni səviyyəyə yüksəldib

    Xarici siyasət
    14:51
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bakı Zooloji Parkında uşaqlar üçün bayram tədbiri təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    14:42

    "Yuventus" sabiq futbolçusunu geri qaytarmağı düşünür

    Futbol
    14:31

    Türkiyədə 3 çoban qar uçqununa düşüb

    Region
    14:23

    ADB Azərbaycanı CAREC-də fintexin inkişafı sahəsində liderlərdən biri adlandırıb

    Maliyyə
    14:13

    Gələn ilin yanvar ayında Çin-Pakistan strateji dialoqunun növbəti raundu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:03

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-ci ildə: rekord valyuta ehtiyatları, Yaxın Şərqdə neft-qaz əməliyyatlarının genişləndirilməsi

    Maliyyə
    13:50

    Lerikdə mikroavtobusun dərəyə aşması nəticəsində xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti