İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Gələn ilin yanvar ayında Çin-Pakistan strateji dialoqunun növbəti raundu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 14:13
    Gələn ilin yanvar ayında Çin-Pakistan strateji dialoqunun növbəti raundu keçiriləcək

    Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar 2026-cı il yanvarın 3-5-də Çinə səfər edəcək.

    "Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Səfər Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü və xarici işlər naziri Van İnin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Səfər çərçivəsində Çin və Pakistanın xarici işlər nazirləri arasında strateji dialoqun 7-ci raundu keçiriləcək", - nazirlikdən bildiriblər.

    Çin Pakistan XİN
    В январе 2026 года состоится очередной раунд стратегического диалога КНР-Пакистан

    Son xəbərlər

    14:23

    ADB Azərbaycanı CAREC-də fintexin inkişafı sahəsində liderlərdən biri adlandırıb

    Maliyyə
    14:13

    Gələn ilin yanvar ayında Çin-Pakistan strateji dialoqunun növbəti raundu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    14:03

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-ci ildə: rekord valyuta ehtiyatları, Yaxın Şərqdə neft-qaz əməliyyatlarının genişləndirilməsi

    Maliyyə
    13:50

    Lerikdə mikroavtobusun dərəyə aşması nəticəsində xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:43

    "Roma" İtaliya klubundan futbolçu transfer etmək istəyir

    Futbol
    13:38
    Foto

    Ucarda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:36

    Türkiyə MN: Suriya Demokratik Qüvvələrinin mövqeyi Suriyanın ərazi bütövlüyünə zərər vurur

    Region
    13:35

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:33

    Gürcüstanda 20 milyon dollar dəyərində heroin müsadirə olunub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti