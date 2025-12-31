В январе 2026 года состоится очередной раунд стратегического диалога КНР-Пакистан

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар 3-5 января 2026 года совершит визит в Китай.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили в МИД КНР.

"Его визит состоится осуществляется по приглашению Ван И, члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министра иностранных дел Китая. В рамках визита состоится 7-й раунд стратегического диалога глав МИД Китая и Пакистана", - сообщили в ведомстве.