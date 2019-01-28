Упавшая в Гахе со второго этажа женщина скончалась в больнице

Гах. 28 января. REPORT.AZ/ Женщина, упавшая в Гахе с высоты и получившая тяжкие травмы, скончалась в больнице.

Как сообщает северо-западное бюро Report, 6 января проживающая по адресу улица Ахундова, дом 30 Тюркан Сади гызы Оруджова 1988 г.р. упала при попытке взять мясо, вывешенное для сушки снаружи второго этажа здания.

В результате она была госпитализирована в Гахскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее из-за тяжести ее состояния она была направлена в одну из больниц в Баку. Однако, несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, спасти ее жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.