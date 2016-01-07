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    Стали известны подробности касательно подозреваемой в убийстве собственной матери

    Ее бывший муж был арестован несколько лет назад

    Ее бывший муж был арестован несколько лет назад

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Бывший муж дочери убитой бизнес-леди Марьям Намидзаде - Гюнель Гусейновой арестован несколько лет назад.

    Как сообщает Report, он приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве против М.Намидзаде. 

    Нынешний любовник Г.Гусейновой помогал М.Намидзаде в торговле золотом в универмаге. Его зовут Асим, фамилия не разглашается. Он также привлечен к следствию. 

    Автомобиль марки "Audi", принадлежащий Г.Гусейновой, находится по адресу: Фейзулла Гасымова, 17, где произошло убийство. Сотрудник Report сделал фото данного автомобиля. 

    Г.Гусейнова и еще 3 человека задержаны в качестве подозреваемых. 

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