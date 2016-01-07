Стали известны подробности касательно подозреваемой в убийстве собственной матери

Ее бывший муж был арестован несколько лет назад

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Бывший муж дочери убитой бизнес-леди Марьям Намидзаде - Гюнель Гусейновой арестован несколько лет назад.

Как сообщает Report, он приговорен к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве против М.Намидзаде.

Нынешний любовник Г.Гусейновой помогал М.Намидзаде в торговле золотом в универмаге. Его зовут Асим, фамилия не разглашается. Он также привлечен к следствию.

Автомобиль марки "Audi", принадлежащий Г.Гусейновой, находится по адресу: Фейзулла Гасымова, 17, где произошло убийство. Сотрудник Report сделал фото данного автомобиля.

Г.Гусейнова и еще 3 человека задержаны в качестве подозреваемых.