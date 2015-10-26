​Совершившие убийство в центре Баку приговорены к общему сроку заключения 35 лет

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Керима Керимова и Фуада Алиева, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова вынесен приговор.

По приговору суда К.Керимов лишен свободы сроком на 18 лет, Ф.Алиев - 17 лет.

Отметим, что преступление произошло 22 июля 2014 года примерно в 05:30 на территории Сабаильского района, недалеко от сада "Хагани".

В ходе следствия выявлено, что житель города Ширван Керим Керимов со своими земляками Фуадом Алиевым, Ильхамом Шадыевым и Али Сулеймановым, грубо нарушая общественный порядок, вступили в спор с Шахином Гулиевым. В этот момент К.Керимов с помощью применившего физическое насилие В.Алиева нанес Ш.Гулиеву ножевые ранения различной степени тяжести, после чего оба сбежали с места происшествия. В результате проведенных правоохранительными органами столицы совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении преступления К.Керимов и Ф.Алиев были задержаны и привлечены к следствию. В ходе обыска при К.Керимове были обнаружены и изъяты в качестве материального доказательства нож и кастет.