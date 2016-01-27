Совершена кража в Gilan

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В управлении обслуживания лифтов Gilan совершена кража.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, были задержаны жители города Ризван Халилов и ранее судимый Руфат Халилов, которые 25 января украли принадлежащие управлению 400 м электрического кабеля.

По факту ведется расследование.