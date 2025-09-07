Состояние троих пострадавших накануне в ДТП в Газахе остается тяжелым
- 07 сентября, 2025
- 16:28
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших в дорожной аварии в Газахе.
Как сообщили Report в ведомстве, вечером 6 сентября три человека с травмами, полученными в результате ДТП, были госпитализированы в Газахскую районную центральную больницу.
Каждому из них была оказана неотложная медицинская помощь.
"Лечение пациентов продолжается в отделении реанимации, их состояние оценивается как тяжелое", - уточнили в TƏBİB.
