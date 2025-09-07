Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Состояние троих пострадавших накануне в ДТП в Газахе остается тяжелым

    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 16:28
    Состояние троих пострадавших накануне в ДТП в Газахе остается тяжелым

    В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших в дорожной аварии в Газахе.

    Как сообщили Report в ведомстве, вечером 6 сентября три человека с травмами, полученными в результате ДТП, были госпитализированы в Газахскую районную центральную больницу.

    Каждому из них была оказана неотложная медицинская помощь.

    "Лечение пациентов продолжается в отделении реанимации, их состояние оценивается как тяжелое", - уточнили в TƏBİB.

    Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb

