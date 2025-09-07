İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb

    Hadisə
    • 07 sentyabr, 2025
    • 16:14
    Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb

    Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb.

    TƏBİB-dən "Report"a bildirilib ki, sentyabrın 6-da axşam saatlarında yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 3 nəfər (kişi cinsli) Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. 

    Hər birinə ilkin zəruri tibbi xidmət göstərilib. 

    Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan şəxslərin müalicəsi xəstəxananın Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir və vəziyyətləri ağır qiymətləndirilir.

