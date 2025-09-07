Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb
Hadisə
- 07 sentyabr, 2025
- 16:14
Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb.
TƏBİB-dən "Report"a bildirilib ki, sentyabrın 6-da axşam saatlarında yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 3 nəfər (kişi cinsli) Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
Hər birinə ilkin zəruri tibbi xidmət göstərilib.
Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan şəxslərin müalicəsi xəstəxananın Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir və vəziyyətləri ağır qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
16:27
"Milan"ın futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı klubuna keçirFutbol
16:14
Qazaxda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıbHadisə
16:06
Gəncədə baş verən uçqunun səbəbi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
16:01
Cəlilabadda 3 məktəb üçün yeni bina tikiləcəkElm və təhsil
15:47
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıbHərbi
15:37
"Barselona"nın sabiq futbolçusu karyerasını İranda davam etdirəcəkFutbol
15:31
Lyayen: Kreml beynəlxalq hüququ pozur, insanları öldürürDigər ölkələr
15:12
Adı "Qırmızı Kitab"a düşmüş qara kərkəs IDEA tərəfindən xilas edilibEkologiya
15:08